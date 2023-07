Sarà spostato il cargo in fiamme al largo dei Paesi Bassi

Sono in corso i preparativi per spostare il cargo ancora in fiamme al largo delle coste olandesi con migliaia di auto a bordo, di cui quasi 500 elettriche, in una nuova posizione temporanea, nel tentativo di scongiurare un disastro ecologico. Lo hanno annunciato le autorità olandesi.

La nave da carico, che trasportava oltre 3.000 automobili tra cui 500 veicoli elettrici, "è ancora intatta sotto la linea di galleggiamento e non si inclina", hanno precisato le autorità marittime, precisando che comunque la nave "sarà spostata in un'area più a est rispetto alla sua posizione attuale". Questa nuova sede temporanea si trova a "16 km a nord dell'isola di Schiermonnikoog", a poche decine di chilometri da dove si trova attualmente, giudicata migliore per ridurre al minimo i rischi.

Il rimorchio della nave dovrebbe durare "tra le 12 e le 14 ore" e probabilmente inizierà questo fine settimana. "Non sono previste conseguenze dirette per le Isole Wadden, i suoi abitanti e la natura". Attualmente l'imbarcazione si trova a 23 chilometri a nord della costa dell'isola di Terschelling.

La compagnia di trasporti K Line, che ha noleggiato la nave, ha dichiaratoall'Afp che a bordo c'erano 3.783 auto nuove, tra cui 498 veicoli elettrici.

Le isole di Terschelling, Ameland e Schiermonnikoog fanno parte di un gruppo di otto isole olandesi (cinque delle quali abitate) a cavallo tra il Mare di Wadden e il Mare del Nord, nel nord dei Paesi Bassi. Il Mare di Wadden, che corre lungo una regione costiera che si estende dai Paesi Bassi alla Danimarca, è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e vanta una ricca diversità di oltre 10.000 specie acquatiche e terrestri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA