L'età agita la politica Usa, 'nodo gerontocrazia del Congresso'

Il repubblicano ottantunenne Mitch McConnell immobile per venti secondi durante una conferenza stampa. La democratica novantenne Dianne Feinstein confusa nel corso di una votazione alla commissione giustizia del Senato. I due episodi degli ultimi giorni scuotono la politica americana, accendendo il dibattito sulla 'gerontocrazia' del Congresso in vista di un'elezione per le presidenziali che potrebbe vedere come protagonisti l'ottantenne Joe Biden e il settantasettenne Donald Trump.

La riluttanza ad andare in pensione dei politici, riporta il New York Times, solleva dubbi fra gli elettori, molti dei quali convinti che sarebbe necessario imporre dei limiti di età.

Gli incidenti di McConnell e Feinstein creano particolari problemi alla campagna di Biden, già attaccato per l'età avanzata. Il presidente scherza sempre sui timori relativi alla sua età, e il leader dei repubblicani in Senato McConnell è ricorso allo stesso approccio dopo essersi 'congelato' nel bel mezzo di una conferenza stampa ed essere stato allontanato dalla telecamere.

Mentre in molti settori di attività sono in vigore limiti di età, il Congresso finora ha mostrato ben poco interesse a politiche simili



