Biden riconosce per la prima volta la sua settima nipotina

Joe Biden ha riconosciuto pubblicamente per la prima volta la sua settima nipote - una bambina di quattro anni che lo stesso figlio Hunter ha riconosciuto soltanto di recente. "Questa non è una questione politica, è una questione di famiglia", ha detto il presidente in una dichiarazione alla rivista People a proposito di Navy Joan Roberts.

"Nostro figlio Hunter e la madre di Navy, Lunden, stanno lavorando per instaurare una relazione nel migliore interesse della figlia, preservando la sua privacy il più possibile".

Biden ha detto che lui e sua moglie Jill "vogliono solo ciò che è meglio per tutti i nostri nipoti, inclusa Navy". Il presidente è stato duramente criticato dai repubblicani, secondo i quali la mancata accettazione della piccola nella famiglia è in contrasto con la sua immagine pubblica. La paternità di Hunter è stata confermata attraverso un test del Dna. Il primogenito del presidente ha altri quattro figli.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA