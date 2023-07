Nuove accuse a Trump per le carte segrete a Mar-a-Lago

Il procuratore speciale Jack Smith ha presentato ulteriori capi di accusa contro Donald Trump nell'ambito del caso delle carte segrete a Mar-a-Lago. Lo riportano i media americani, sottolineando che le accuse sono state aggiunte all'incriminazione già presentata. A Trump - aggiunge la Cnn - viene dato tempo fino al 31 luglio per presentarsi.

Fra le nuove accuse rivolte a Donald Trump per le carte segrete a Mar-a-Lago ci sono i tentativi del suo staff di cancellare i filmati di sorveglianza. Sforzi in cui Trump sarebbe stato coinvolto. I media Usa sottolineano che una terza persona - Carlos De Oliveira - è stata incriminata nelle indagini sui documenti classificati trovati nella residenza in Florida dell'ex presidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA