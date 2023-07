Kiev, i russi radunano le forze per attaccare le zone costiere

"L'esercito russo sta radunando le forze per intensificare gli attacchi alle infrastrutture e alla zona costiera dell'Ucraina", ha dichiarato alla tv pubblica la portavoce delle Forze di difesa dell'Ucraina meridionale Natalia Gumenyuk. Lo riporta Rbc-Ukraine. "Dalle intercettazioni radio apprendiamo che gli occupanti stanno avvertendo le navi civili in mare dell'impossibilità di dirigersi verso i porti ucraini", ha detto Humenyuk. E ha anche aggiunto che la forte tempesta degli ultimi giorni ha portato numerose mine russe russe sulla costa del Mar Nero.

"Le Forze armate ucraine stanno avanzando nella regione di Donetsk", ha reso noto questa mattina il portavoce dello Stato maggiore Andriy Kovalev citato dai media nazionali. I soldati ucraini hanno liberato Staromayorske, nel Donetsk, sotto il pesante fuoco nemico e stanno ora consolidando le loro posizioni. Intanto hanno tentato di riconquistare il terreno perduto nelle aree di Rivne e Makarivka, ma senza successo, ha detto. L'esercito ucraino sta avanzando a nord e a sud di Bakhmut, mentre i russi attaccano nelle aree di Nadiya, a ovest e a sud di Klishchiyivka, ha riferito.

Mosca, sventato attacco ucraino con droni

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver sventato durante la notte un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. "L'Uav è stato distrutto per mezzo della difesa aerea", ha detto il ministero su Telegram, aggiungendo che non ci sono state vittime o danni. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva precedentemente annunciato l'attacco, senza specificarne la posizione. Il tentativo di attacco arriva pochi giorni dopo che l'Ucraina ha rivendicato un attacco di droni nel centro di Mosca. Lunedì un drone si è schiantato nei pressi del ministero della Difesa nel centro della capitale russa, mentre un altro ha colpito un edificio per uffici in un quartiere meridionale.

