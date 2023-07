'Aiea ha registrato esplosioni vicino sito di Zaporizhzhia'

Esplosioni nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono state registrate dagli osservatori della missione dell'Aiea (l'Agenzia internazionale per l'energia atomica: lo riferisce il capo della Commissione statale ucraina per la regolamentazione dell'energia atomica Oleg Korikov, citato da Rbc-Ukraine.

Korikov ha dichiarato che "la minaccia per la centrale nucleare è cresciuta, perché non c'è certezza che i sistemi di sicurezza funzionino". Le esplosioni sono avvenute ieri e due giorni fa, ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA