Tajani, 'rendere stabili gli incontri Roma-Sofia-Tirana-Skopje'

"Abbiamo deciso di rendere stabile questa riunione che si svolgerà periodicamente in uno dei 4 Paesi perché non vogliamo sia solo un momento formale". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la conferenza stampa in occasione del vertice tra i ministri degli Esteri di Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Albania dedicata al Corridoio VIII, in corso a Brindisi, presso il Castello Federiciano.

Inoltre, i ministri degli Esteri hanno deciso di rinforzare questo formato con "incontri periodici annuali fra le le imprese dei 4 Paesi", ha aggiunto Tajani.



