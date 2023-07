Tajani, 'il Corridoio VIII garantirà sviluppo economico'

Il Corridoio VIII "permetterà una fase di crescita e sviluppo economico e sono convinto anche a una migliore azione di contrasto al traffico di esseri umani lungo la rotta dei Balcani". Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani durante la conferenza stampa in occasione del vertice tra i ministri degli Esteri di Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Albania dedicata al Corridoio VIII, in corso a Brindisi, presso il Castello Federiciano.

