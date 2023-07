Giallo su Prigozhin a San Pietroburgo al vertice Russia-Africa

Il fondatore della Wagner Yevgeny Prigozhin che stringe la mano a un rappresentante della Repubblica Centrafricana mentre è in corso il vertice Russia-Africa a San Pietroburgo. E' quanto si vede in una foto twittata da Nexta Tv, rimbalzata sui social e ritwittata anche dal consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashenko. Prigozhin quindi sarebbe in Russia e avrebbe libero accesso a eventi nei quali è presente il presidente russo Vladimir Putin, malgrado l'ammutinamento dello scorso 23 giugno.

