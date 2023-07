Una gru prende fuoco a New York, sei feriti

Sono sei, due civili e quattro vigili del fuoco, le persone ferite dopo che una gru ha preso fuoco ed è, in parte, crollata in una strada a New York.Lo riporta la Cnn. L'incidente è avvenuto nell'area di Hudson Yard, all'altezza della decima avenue e della 41ma strada, poco prima delle otto del mattino. Nessuno dei feriti è grave. Impressionante il video, circolato su Twitter, dove si vede il fumo salire dalla gru e poi si sente il forte rumore del pezzo che si è schiantato contro l'edificio dall'altra parte della strada.



