Attacchi russi nella notte nella regione di Kharkiv

Le forze russe hanno attaccato nella notte la regione di Kharkiv con droni di fabbricazione iraniana. Lo ha riferito su Telegram il sindaco di Pervomaisk, Mykola Baksheiev, aggiungendo che impianti industriali sono stati danneggiati. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dopo lo scoppio di un vasto incendio. Secondo l'amministrazione militare dell'oblast di Sumy, nella giornata di ieri le forze russe hanno bombardato 10 comunità nella regione per un totale di 32 attacchi e oltre 200 esplosioni.

Due civili sono morti e altri due sono rimasti feriti nei bombardamenti russi di ieri nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come riporta Ukrinform.

Kiev, 'dall'inizio della guerra distrutte 180 scuole'

Le forze russe hanno completamente distrutto 180 scuole in Ucraina dall'inizio dell'invasione e altri 1.300 istituti sono stati danneggiati: lo ha reso noto il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Oksen Lisovyi, come riporta Ukrinform. Il governo ucraino, ha aggiunto, ha stanziato l'equivalente di circa 36,7 milioni di euro per allestire rifugi antiaerei prima dell'inizio del prossimo anno accademico. Attualmente, ha precisato il ministro, tre quarti delle scuole dispone di rifugi antiaerei. "Ma questo non significa che il 75% degli alunni possa riprendere gli studi", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA