Nuovo accordo tra ANSA e l'agenzia peruviana ANDINA

Una nuova partnership internazionale va a incrementare al portafoglio di collaborazioni strategiche dell'ANSA: è stato sottoscritto in collegamento digitale tra Andina - Agenzia di informazione del Perù - e ANSA un accordo di collaborazione che prevede lo scambio dei rispettivi contenuti informativi. La partnership, firmata alla presenza in collegamento dell'ambasciatore italiano in Perù Giancarlo Curcio e del Capo cancelleria dell'ambasciata peruviana a Roma Miguel Aleman - si articola nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e l'opportunità di sviluppare offerte commerciali congiunte ai propri clienti - media, istituzioni e aziende - dei rispettivi Paesi. "Saluto con grande piacere la firma dell'Accordo tra l'agenzia di informazione italiana ANSA e quella peruviana Andina. Grazie a questo accordo sarà possibile avere un significativo e maggior flusso di informazioni tra i due Paesi in modo da approfondire e rafforzare le relazioni tra le due nazioni, legate da profonda e duratura amicizia, consolidata dalla complementarietà tra le due economie e dalla presenza di importanti collettività di connazionali nei rispettivi Paesi", ha dichiarato l'ambasciatore Giancarlo Curcio. Per il capo cancelleria dell'ambasciata peruviana a Roma Miguel Aleman "La firma di questo accordo tra due realtà di riconosciuto prestigio e obiettività, è un fatto da festeggiare: in primo luogo, favorirà il flusso e il feedback di notizie veritiere e da fonti attendibili, che arriveranno immediatamente ai cittadini attraverso le varie piattaforme di cui Andina e ANSA dispongono. D'altra parte, le prospettive di cooperazione in progetti di comunicazione per clienti peruviani e italiani contribuiranno ad aumentare la conoscenza dei due Paesi e allo stesso tempo ne avvicineranno i settori privati, rafforzando le forti relazioni economiche che uniscono Perù e Italia, in particolare alle porte della celebrazione del 150mo anniversario dell'instaurazione di relazioni diplomatiche bilaterali nel 2024." Il Direttore Generale di Andina Carlos Alonzo Vasquez Lazo ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto: "La firma di questo accordo è della massima importanza per la nostra agenzia, poiché ci consentirà di potenziare l'offerta informativa, diffondendo informazioni ed eventi dall'Italia in Perù e nella regione latinoamericana. Allo stesso modo ANSA potrà utilizzare i nostri contenuti per condividerli con l'intera comunità italiana ed europea. Questa sinergia porterà un grande contributo nel campo dell'informazione, del giornalismo e degli eventi nazionali di entrambi i Paesi". Per l'amministratore delegato ANSA Stefano De Alessandri "questo accordo costituisce un nuovo importante tassello della rete globale di accordi di collaborazione con le agenzie di tutto il mondo, e in particolare in un'area geografica strategica quale l'America Latina, dove ANSA è presente da 70 anni con proprie sedi e siti web dedicati. L'obiettivo è quello di rendere disponibili per la nostra redazione e per i nostri abbonati un sempre maggiore numero di notizie internazionali e, allo stesso tempo, di rendere disponibili i nostri contenuti per la diffusione nell'area; le due Agenzie condivideranno poi i rispettivi progetti e le iniziative di maggior successo sui quali hanno recentemente investito, al fine di mettere a fattor comune esperienze e risultati"

