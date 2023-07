Grecia: Cade un aereo antincendio a Evia, morti pilota e copilota del Canadair

Un aereo anti incendio è precipitato in Grecia mentre era impegnato nel tentativo di domare i roghi. Lo riferiscono i pompieri. Il pilota e il copilota del Canadair precipitato nel sud di Evia mentre stavano partecipando alle operazione per spegnere gli incendi sull'isola greca sono morti. Lo riferiscono i media ellenici. Il comandante Christos Moulas aveva 34 anni, il copilota,Pericles Stefanidis, 27 anni.

Il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, ha dichiarato tre giorni di lutto nelle Forze Armate per la morte in servizio dei due piloti del velivolo antincendio CL-215, che operava a Evia. "La perdita della vita degli ufficiali nel tentativo di proteggere le vite e le proprietà dei cittadini, nonché l'ambiente del nostro Paese, ci rattrista profondamente", ha affermato il ministro.

E resta alto l'allarme per gli incendi che infuriano nelle isole di Rodi e Corfù, alimentati dai forti venti, mentre il Paese affronta una nuova ondata di temperature in aumento, che oggi è previsto superino i 41°C fino a raggiungere i 44°C nella Grecia centrale, secondo il servizio meteorologo nazionale ellenico Emy.

Il villaggio di Loutses, nel nord di Corfù, è stato evacuato questa mattina a seguito dell'incendio boschivo divampato alle pendici del monte Pantokratoras domenica scorsa. Secondo i pompieri greci, il fuoco ha ripreso forza nella zona di Palia Peritheia. Fonti della protezione civile, riprese dai media, riferiscono che gli incendi hanno colpito anche la seconda isola più grande della Grecia, Eubea o Evia, dove in un villaggio settentrionale la scorsa notte è stato emesso dalle autorità un ordine di evacuazione.

Ieri le autorità hanno evacuato da Corfù circa 2.500 persone, dopo che oltre 19.000 persone, in gran parte turisti spaventati, sono state trasferite in luoghi sicuri dall'isola di Rodi, dove oltre 250 vigili del fuoco, con il supporto di elicotteri ed aerei antincendio, da una settimana lottano contro le fiamme.

Molte regioni del Paese continuano in allerta rossa. Sono oltre 500 gli incendi domati dai vigili del fuoco nel Paese negli ultimi 12 giorni, secondo i dati diffusi dalla protezione civile, citati da Afp.







