(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 LUG - "Come vedete, le mie condizioni sono eccellenti": lo afferma il premier Benyamin Netanyahu in un video registrato nel centro medico Sheba di Tel ha-Shomer dove la scorsa notte gli è stato impiantato un pacemaker. "Domattina - ha aggiunto - raggiungerò i miei compagni alla Knesset. Continuiamo gli sforzi per completare la legislazione (della riforma giudiziaria, ndr) e per completarla con consensi estesi". (ANSAmed).



