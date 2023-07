La Spagna al voto, per la prima volta in piena estate

Tantissimi ventilatori e migliaia di bottiglie d'acqua ai seggi elettorali che si sono aperti in tutta la Spagna. Si tratta delle sedicesime elezioni della storia della democrazia iberica, le prime a tenersi in piena estate. Ochi puntati quindi anche sul dato dell'affluenza. A scegliere i 350 deputati delle Corti, 37,5 milioni di cittadini, circa 2,4 milioni di loro hanno già votato per posta. I seggi chiuderanno alle 20, alle 21 nelle Canarie. Alle 10:30 il Governo riferirà sul processo dell'allestimento dei seggi elettorali. Più tardi sono previste altre due conferenze stampa per anticipare i dati sulla partecipazione, alle 14:30 e alle 18:30.









Riproduzione riservata © Copyright ANSA