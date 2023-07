Israele, Netanyahu operato per l'impianto di un pacemaker, è in buone condizioni

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è "in buone condizioni" dopo che la scorsa notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l'impianto di un pacemeker. Lo ha reso noto il centro medico Sheba di Tel ha-Shomer (Tel Aviv) dove la settimana scorsa gli era stato installato un Holter sottocutaneo. "L'operazione è stata portata a termine con successo. Netanyahu resterà per il momento nel reparto cardiologico". Il premier, secondo i media, prevede di essere dimesso fra alcune ore per raggiungere la Knesset dove oggi inizia un dibattito di importanza critica per l'approvazione della prima fase della riforma giudiziaria.

"Netanyahu si sente in condizioni eccellenti e tornerà adesso alla sua routine" hanno detto il professor Roi Beinart ed il professor Eyal Nof del centro medico Sheba di Tel Ha-Shomer. Hanno spiegato che dall'apparecchio Holter installato la settimana passata erano giunti segnali di una irregolarità che hanno indotto il centro medico "a convocare Netanyahu con urgenza" e questi si è presentato la scorsa notte. "L'operazione si è svolta in maniera regolare, senza alcuna complicazione", hanno spiegato. Durante l'intervento le responsabilità del premier sono state consegnate temporaneamente al suo vice, il ministro della giustizia Yariv Levin (Likud).

