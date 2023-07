Muore un giornalista russo, Mosca: 'Ucciso da una bomba a grappolo'

L'uccisione del corrispondente russo di Ria Novosti, Rostislav Zhuravlev, è un "crimine premeditato". Lo sostiene Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, citata da Ria Novosti. "Tutto fa pensare che l'attacco al gruppo di giornalisti non sia avvenuto per caso", dice Zakharova, che allude alla possibilità che "le strutture internazionali preferiranno, come in passato, chiudere un occhio su questo crimine efferato". La portavoce conclude promettendo che "i responsabili del brutale massacro saranno puniti", così come "coloro che hanno fornito munizioni a grappolo a Kiev" che "condividono la piena responsabilità".

Il corrispondente militare dell'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, Rostyslav Zhuravlev, è rimasto ucciso durante bombardamenti ucraini nella zona di operazioni speciali. Lo riferisce Ria Novosti in apertura del suo sito, è pubblicando un'immagine del giornalista. Anche il fotografo corrispondente militare dell'agenzia di stampa è stato colpito ed è rimasto ferito. Il bombardamento è avvenuto nei pressi del villaggio di Pyatikhatki, a sud di Zaporizhzhia, dove un gruppo di giornalisti è finito sotto il fuoco.



Il ministero della Difesa di Mosca riferisce che quattro giornalisti russi sono rimasti feriti in un attacco con munizioni a grappolo lanciato dall'esercito ucraino nella regione di Zaporizhzhia. Lo scrive Ria Novosti: "Quattro operatori dei media hanno riportato ferite di varia gravità e sono stati rapidamente trasferiti in strutture mediche sul campo". In precedenza l'agenzia di stampa russa ha reso noto che un suo reporter di guerra è rimasto ucciso in un bombardamento, presumibilmente nello stesso attacco.



Il capo militare delle forze russe a Zaporizhzhia ha scritto su Telegram che il bombardamento ha colpito un'auto civile nel villaggio di Vladimirovka su cui si trovava il corrispondente di guerra di Ria Novosti Rostislav Zhuravlev. "Durante l'evacuazione, Rostislav Zhuravlev, è morto per le ferite riportate a causa dello scoppio di una submunizione a grappolo", ha dichiarato il ministero. Inoltre, il corrispondente fotografico di Ria Novosti, Konstantin Mikhalchevsky, è stato ferito, riporta Ria Novosti. "Il corrispondente di Izvestiya Roman Polskov e il cameraman Dmitriy Shikov sono rimasti feriti nella zona dell'operazione militare speciale quando i militanti ucraini hanno sparato contro di loro. Il giornalista ha riportato la rottura di una gamba e ferite da schegge alla gamba, all'addome e alla schiena. Il cameraman ha riportato ferite da schegge e una frattura delle ossa dell'anca", ha riferito Ren Tv. Dmitry Kiselyov, direttore generale dell'agenzia di stampa Rossiya Segodnya, ha dichiarato che Zhuravlev sarà sepolto secondo i desideri della madre a Ekaterinburg, dove è nato. Kiselyov ha descritto il corrispondente militare deceduto come un professionista esperto che si è recato per primo nelle zone più pericolose e ha riportato informazioni accurate e importanti. Il bombardamento è avvenuto intorno a mezzogiorno nei pressi della località Pyatikhatki. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che i giornalisti di Ria Novosti e Izvestiya stavano preparando materiale sul bombardamento degli insediamenti della regione di Zaporizhzhia da parte delle forze ucraine con munizioni a grappolo.

Zelensky: 'Ho chiesto di convocare il Consiglio Nato-Ucraina'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il colloquio con il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha chiesto di convocare il Consiglio Nato-Ucraina a causa del blocco del corridoio del grano. Lo riporta Rbc Ukraine citando un video diffuso da Zelensky su Telegram. "Abbiamo discusso con Stoltenberg i nostri passi per sbloccare e garantire il funzionamento sostenibile del corridoio dei cereali. Nella nostra cooperazione siamo passati a un nuovo livello, più alto, quello del Consiglio Nato-Ucraina. E questo meccanismo può funzionare. Ho presentato a Jens la proposta di convocare immediatamente tale Consiglio per le consultazioni in caso di crisi. La riunione si terrà nei prossimi giorni. Possiamo superare la crisi di sicurezza nel Mar Nero", ha detto il presidente ucraino.

Kiev: attaccate infrastrutture militari russe in Crimea. Zelensky: la controffensiva sta accelerando

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, l'Ucraina si sta avvicinando al momento in cui la controffensiva può prendere ritmo: lo ha affermato intervenendo in videoconferenza all'Aspen Security Forum, come riporta Ukrinform. "L'Ucraina sta avanzando sul campo di battaglia, liberando i suoi territori passo dopo passo, avvicinandosi al momento in cui le azioni di controffensiva potrebbero accelerare". "Capisco che è sempre meglio che la vittoria arrivi prima. Ma non buttiamo la gente sulle mine e sotto i carri armati, letteralmente. Io credo nella nostra vittoria", ha detto Zelensky.

L'esercito ucraino ha annunciato di aver attaccato delle "infrastrutture militari" russe in Crimea dopo le esplosioni verificatesi stamane nella penisola occupata.

