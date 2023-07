Incendi a Rodi, 30.000 persone in salvo di cui 2mila in nave

I funzionari dell'isola greca di Rodi hanno annunciato di aver portato in salvo 30.000 persone minacciate dagli incendi, di cui 2.000 hanno dovuto essere trasportate al largo delle spiagge via nave.

George Hadjimarkos, governatore regionale dell'Egeo Meridionale, ha dichiarato alla televisione Skai che l'operazione, è stata ostacolata dai roghi che bloccavano alcuni accessi stradali. "L'obiettivo è proteggere la vita umana", ha detto.

I turisti e alcuni locali sono stati portati in palestre, scuole e centri congressi alberghieri dell'isola dove pernotteranno, mentre i vigili del fuoco stanno combattendo le fiamme. Tre traghetti passeggeri sono stati ormeggiati al porto di Rodi per accogliere i soccorsi, ha riferito l'agenzia di stampa di Atene. Un funzionario del comune di Rodi, Teris Hatziioannou, ha precisato che alle operazioni di salvataggio sono intervenuti membri della guardia costiera, delle forze armate e delle autorità locali che hanno utilizzato decine di autobus per trasportare le persone lontano dagli incendi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA