Amazzonia: indios Pari, 'ong si arricchiscono a nostro nome'

Dura denuncia contro alcune ong che operano in Amazzonia da parte degli indios dell'etnia Pari, nell'Alto Rio Negro, nello Stato brasiliano di Amazonas: un video divulgato sui social mostra un indigeno mentre legge una lettera, scritta insieme agli altri componenti della sua tribù, in cui invoca l'aiuto delle autorità: "Qui non abbiamo niente, mentre loro hanno tutto: belle case, viaggi in aereo, ospitati nei migliori hotel, mandano i figli nelle migliori università ed hanno internet persino sulle barche", si sfoga Armindo Tukano.

La sua missiva è stata divulgata ieri dal senatore Plinio Valerio, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) che indaga sulle attività delle ong finanziate con denaro pubblico nella regione amazzonica.

"I milioni che (le ong) ricevono non arrivano a noi. Loro si arricchiscono a nostro nome", aggiunge l'indio.



