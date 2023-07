Zaki rifiuta il volo di Stato, slitta l'arrivo in Italia

"

"La sensazione migliore è la libertà". Patrick Zaki sembra quasi non credere ancora alla sua scarcerazione. Dopo la grazia presidenziale in Egitto, arrivata con la mediazione italiana, lo studente cerca di riprendere in mano la sua vita rimasta sospesa per oltre tre anni e di pianificare il suo imminente futuro: tornare a Bologna il prima possibile ("il sogno tanto atteso", lo descrive in un tweet), per poi rientrare al Cairo per sposare la sua fidanzata. Un viaggio che però continua a slittare: inizialmente atteso in Italia venerdì, poi sabato, ha infine annunciato lui stesso "un leggero cambiamento nei piani" che lo porteranno nella città delle Due Torri solo domenica, via Milano e con un volo di linea.

Il giovane ricercatore egiziano ha infatti rifiutato un volo speciale dal Cairo a Ciampino messo a disposizione da Palazzo Chigi per evitare di dover incontrare o farsi assistere dalle autorità italiane. Un gran rifiuto che avrebbe irritato e non poco il governo, che pure lo stesso Zaki aveva ringraziato il giorno prima per il decisivo contributo alla sua liberazione. "Decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma un gesto di indipendenza", ha tentato di spiegare Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia. "La reputazione dei difensori dei diritti umani si basa sulla loro indipendenza dai governi. Ringraziano e apprezzano quando si fanno delle cose per loro, e infatti Patrick ha ripetutamente ringraziato governo e ambasciata", ha chiarito Noury, che negli ultimi tre anni è stato in prima fila nell'invocare la libertà per Zaki e nell'insistere affinché non si spegnessero i riflettori sulla sua sorte.

"Gli è stata offerta questa possibilità ma non è un obbligo", ha minimizzato il ministro degli Esteri Anotnio Tajani, tornando a rivendicare il successo dell'azione diplomatica del governo: "A noi interessava liberarlo, poi come torna è una sua scelta", ha tagliato corto.

