Spagna: 'un successo il voto per posta', oltre 2,4 milioni

Il voto per posta in Spagna è stato un successo. Un totale di circa 2,46 milioni di elettori hanno scelto questo metodo e ha già depositato il proprio voto negli uffici postali di tutto il Paese. Una cifra pari al 93,8 per cento delle richieste.

In una nota, Correos, così si chiamano le poste spagnole, fa sapere che il numero di voti espressi nei loro uffici rappresenta il record finora registrato nella storia della democrazia spagnola, il che, conclude la nota, "dimostra il successo nella gestione dei voti postali".

Questa procedura, durante la campagna elettorale, è stata al centro di una forte polemica politica: in particolare il Pp aveva parlato di possibili brogli o impedimenti proprio ad opera delle Poste, a favore del governo.

Proprio stamane, El Pais apriva la prima pagina con questo titolo: "La partecipazione massiva deli votanti per posta smentisce la teoria della cospirazione".



