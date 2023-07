Kiev: 'I russi stanno lanciando missili supersonici su Odessa'

Le Forze di difesa aerea ucraine riferiscono del lancio di missili supersonici Onyx in direzione di Odessa, secondo un post su Telegram dell'emittente statale Suspilne. Anche le chat di monitoraggio scrivono di obiettivi verso la regione di Kiev e la capitale.

"Lanci ripetuti di missili antinave supersonici Onyx in direzione della regione di Odessa. Rimanete al riparo", scrive l'Aeronautica militare ucraina su Telegram. Oleg Kiper, il capo militare della regione ha avvertito i residenti della regione del pericolo missilistico e li ha esortati a rimanere in luoghi sicuri fino a quando non smette l'allarme. Inoltre, ha chiesto di non aiutare il nemico e di non filmare il lavoro della difesa aerea. Numerosi canali Telegram hanno riportato i suoni delle esplosioni nella regione di Odessa. Anche il capo militare di Chernihiv Vyacheslav Chaus ha affermato che la Russia sta attaccando la regione con missili: "Il nemico sta attaccando l'oblast di Chernihiv con i missili. L'allerta aerea continua. Per favore, rimanete nei rifugi e non ignorate l'allerta."

"Nella notte - ha anche scritto su Telegram il governatore ucraino della regione di Odessa - i russi hanno sparato missili Kalibr da una portaerei nel Mar Nero, hanno colpito i terminal di grano di un'azienda agricola della regione di Odessa, distruggendo 120 tonnellate di cereali: è il quarto attacco alla regione di Odessa da parte di Mosca in una settimana. Due persone sono rimaste ferite nell'esplosione".

Parigi accusa Pechino: 'Forniscono equipaggiamento militare a Mosca'

Emmanuel Bonne, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, ha affermato che la Cina sta consegnando equipaggiamenti militari per sostenere la Russia: lo ha detto alla Cnn a margine dell'Aspen Security Forum. Rispondendo alla domanda se vi siano prove, Bonne ha detto: "Sì, ci sono indicazioni che stanno facendo cose che preferiremmo non facessero", "Se sta consegnando armi? Beh... equipaggiamento militare... per quanto ne sappiamo sta consegnando capacità militari massicce alla Russia".

La Difesa russa, 'esercitazioni' militari nel Mar Nero

La Marina russa ha condotto un' "esercitazione" militare nell'area nord-occidentale del Mar Nero. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca spiegando che sono stati lanciati missili antinave per abbattere un bersaglio in mare. Secondo Mosca, le navi della flotta russa nel Mar Nero hanno sparato missili da crociera antinave "su un'imbarcazione bersaglio nella zona dell'esercitazione militare", uno specchio d'acqua dove il Cremlino considera da giovedì scorso qualunque natante alla stregua di "potenziali navi militari".

