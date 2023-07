Come previsto alla vigilia, il partito conservatore del premier britannico Rishi Sunak ha perso la maggioranza a favore dei laburisti in due elezioni suppletive su tre, mantenendo solo il seggio di Uxbridge, dove era stato eletto Boris Johnson. I Secondo i risultati, i Tory hanno perso la maggioranza di 19mila voti nel collegio di Somerton and Frome e quella di 20mila preferenze a Selby and Ainsty.

