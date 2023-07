I Wagner si addestreranno con le forze speciali bielorusse

I combattenti del gruppo paramilitare russo Wagner arrivati in Bielorussia si addestreranno con le forze speciali di Minsk. Lo ha reso noto il ministero della Difesa bielorusso. "Questa settimana, unità delle forze speciali (bielorusse) e rappresentanti della compagnia (Wagner) si addestreranno per missioni di combattimento nel campo di Bretsky", vicino al confine con la Polonia, ha annunciato su Telegram il ministero della Difesa, come riportano le agenzie russe. Non viene precisato quante forze Wagner siano presenti nel Paese alleato di Mosca.

Nuovi attacchi russi, a Odessa danneggiato anche il consolato cinese

Almeno un civile ucciso e più di una ventina di feriti, inclusi cinque bambini, la notte scorsa negli attacchi russi su Odessa e Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale: lo hanno reso noto le autorità locali, come riporta Ukrinform. A Mykolaiv il corpo di un uomo è stato estratto dalle macerie di un edificio colpito nel centro della città. A Odessa, ha riferito il governatore locale Oleg Kiper, sono rimaste ferite due persone che sono state ricoverate in ospedale.

Si tratta del terzo massiccio attacco consecutivo con missili da crociera e droni kamikaze su queste città, che la notte scorsa ha interessato anche Sumy, nell'Ucraina orientale. Gli allarmi aerei sono scattati nelle regioni meridionali e centrali poco dopo la mezzanotte, quando il comando dell'Aeronautica militare ucraina ha avvertito del lancio di droni kamikaze da diverse direzioni, nonché di missili da crociera Kalibre, Kh-22 e Onyx dal Mar Nero, scrive Rbc-Ucraina.

L'Aeronautica militare ucraina, come riporta Rbc-Ucraina, ha riferito che le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un totale di 38 tra missili da crociera e droni kamikaze sul territorio ucraino, 18 dei quali sono stati abbattuti dalle forze di difesa di Kiev.

Secondo il media polacco RosMedia, anche questi attacchi sono collegati all'attacco ucraino al ponte di Crimea e al ritiro di Mosca dal patto sul grano. Le forze armate ucraine ritengono invece che i russi si stavano preparando da tempo a questi massicci attacchi notturni.

A Odessa è scoppiato un incendio su un'area di 300 metri quadrati. Secondo la portavoce delle Forze di Difesa del Sud, Natalia Gumenyuk, i russi hanno utilizzato missili di diverse basi, un sottomarino che era in servizio nel Mar Nero e l'aviazione strategica. "I colpi nell'area riguardano strutture logistiche, si tratta di magazzini", ha aggiunto Gumenyuk. E il capo dell'amministrazione

militare regionale, Oleg Kiper, come riporta il Guardian, ha riferito che il consolato cinese a Odessa è stato danneggiato durante l'attacco delle forze russe la notte scorsa.

A Mykolaiv sono stati utilizzati missili e droni, ha detto Kim. Da parte sua, il sindaco della città - Alexander Senkevich - ha riferito che in seguito a un'esplosione un enorme cratere si è formato vicino a un edificio residenziale di tre piani ed è scoppiato un incendio "molto grave". Nell'attacco, inoltre sono state danneggiate diverse case e almeno cinque condomini. Per il momento non ci sono informazioni sugli eventuali feriti, vittime o danni provocati dall'attacco nella città di Sumy.

Borrell: ho proposto 5 mld l'anno per la difesa di Kiev

"Abbiamo proposto di finanziare fino a 5 miliardi all'anno per i prossimi 4 anni per la difesa Ucraina nell'ambito dell'European Peace Facility. Questa è la valutazione dei bisogni di Kiev. Ne parleremo nei dettagli a fine agosto alla riunione informale dei ministri degli Esteri in Ucraina". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell al termine del Consiglio Affari Esteri.

'Drone ucraino in Crimea, uccisa una giovane'

Un drone ucraino lanciato in Crimea ha ucciso una giovane adolescente nella notte. Lo ha annunciato il governatore locale insediato da Mosca. "Un attacco con un drone nemico ha danneggiato quattro edifici amministrativi nel nord-ovest della Crimea", ha scritto su Telegram Serguei Aksionov aggiungendo che "sfortunatamente non è stato privo di vittime. Un'adolescente è morta".

Bombe sul Donetsk e nelle regioni di Kharkiv e Kherson

Un civile è stato ucciso durante gli attacchi russi di ieri nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come Ukrinform. "Il 19 luglio i russi hanno ucciso un abitante della regione di Donetsk, a Kostyantynivka. Altre due persone sono state ferite nel corso della giornata", ha scritto Kyrylenko.

E un'altra vittima c'è stata oggi in seguito a un attacco russo nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, dove è morto un civile: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, come riporta Rbc-Ucraina. "Questa mattina, gli occupanti russi hanno sparato ancora una volta sulla città di Volchansk, distretto di Chuguevsky. Sfortunatamente, un civile di 40 anni è morto", ha scritto Sinegubov.

La Russia ha bombardato questa mattina la regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, danneggiando una scuola, un centro culturale e alcune abitazioni: lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, come riporta Ukrinform. Nell'attacco non ci sono

stati feriti o vittime.

