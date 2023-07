Prigozhin: 'In Ucraina una vergogna. Non abbiamo bisogno di essere coinvolti'

"Avete fatto molto per la Russia. Quello che sta succedendo al fronte" in Ucraina "è una vergogna in cui non abbiamo bisogno di essere coinvolti". A dirlo sarebbe il leader mercenario russo Yevgeny Prigozhin in un nuovo video - la cui autenticità non è stata confermata - che lo riprende mentre dà il benvenuto ai suoi combattenti in Bielorussia. Secondo la traduzione riportata dai media internazionali, Prigozhin dice ai suoi uomini di prepararsi un "nuovo viaggio in Africa". "E forse - aggiunge - torneremo nell'operazione militare speciale in Ucraina a un certo punto, quando saremo sicuri che non saremo costretti a vergognarci".



Un video che mostrerebbe il fondatore di Wagner, Yevgeny Prigozhin che saluta i suoi combattenti in Bielorussia è stato pubblicato oggi sui canali Telegram pro-Wagner e condiviso nell'account dello stesso Prigozhin. Se confermato, sarebbe la prima volta che compare in pubblico dalla ribellione armata in Russia il mese scorso. "Benvenuti ragazzi! Sono felice di salutarvi tutti. Benvenuti nella terra bielorussa! Abbiamo combattuto con dignità! Abbiamo fatto molto per la Russia", dice un uomo che sembra simile e Prigozhin nell'aspetto e nella voce in un video poco chiaro, perché girato in condizioni di scarsa illuminazione, pubblicato oggi dalla Cnn, che tuttavia lavora alla geolocalizzazione della location. Nel filmato, un combattente sembra rivolgersi al leader di Wagner come "Yevgeny Viktorovich", nome e patronimico di Prigozhin. Il video appare inedito e i metadati sul file suggeriscono che sia stato creato all'alba di oggi. Il leader Wagner sembrerebbe riprendere le sue critiche di lunga data alla pianificazione e all'esecuzione delle operazioni militari in Ucraina da parte del ministero della Difesa russo. "Quello che sta accadendo ora al fronte è una vergogna a cui non abbiamo bisogno di partecipare. Dobbiamo aspettare il momento in cui potremo dimostrarci pienamente", avrebbe detto Prigozhin. Il fondatore di Wagner prosegue suggerendo che il loro soggiorno in Bielorussia potrebbe essere temporaneo e invita i suoi combattenti a prepararsi a viaggiare altrove. "Dovremmo prepararci, migliorare e partire per un nuovo viaggio in Africa", avrebbe affermato.

