Ue, 'dalla Tunisia si è creata una rotta fatale per i migranti'

"Il ruolo della Tunisia quest'anno è cambiato. Un tempo la maggioranza degli arrivi in Ue dalla Tunisia riguardava cittadini tunisini, quest'anno c'è un aumento di arrivi, 40mila finora, che arrivano dalla Tunisia, molti ce l'hanno fatta, alcuni purtroppo no. Si è creata una rotta fatale dove si assiste a una perdita di vite umane. Solo 5mila di questi sono tunisini. Quindi pare che la Tunisia sia diventata paese di transito". Così la commissaria europea, Ylva Johansson, in audizione alla commissione Libertà civili al Parlamento europeo.

"La Tunisia è un nostro partner strategico, è importante darle un sostegno e collaborare insieme a questo paese per gestire i flussi migratori", ha evidenziato la commissaria.





