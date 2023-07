Sottomarino nucleare Usa in Sud Corea dopo decenni

Per la prima volta da decenni, un sottomarino Usa con capacita' nucleari ha fatto scalo in Corea del Sud, una mossa che arriva pochi giorni il test da parte di Pyongyang di un missile balistico intercontinentale a propellente solido. La presenza del sommergibile di classe Ohio nella città portuale sudcoreana di Busan è stata annunciata dal Pentagono. L'arrivo e' coinciso con la partecipazione di Kurt Campbell, coordinatore per l'Indo-Pacifico del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, alla riunione inaugurale a Seoul del Nuclear Consultative Group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA