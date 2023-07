Kiev, 'danneggiate infrastrutture del porto di Odessa'

Infrastrutture del porto di Odessa sono state danneggiate durante l'attacco lanciato sulla città dalle forze russe la notte scorsa: lo ha reso noto il Comando operativo Sud ucraino in un comunicato.

"I detriti dei missili abbattuti e l'onda d'urto hanno danneggiato le infrastrutture portuali", si legge nella nota.

"L'attacco notturno della Russia a Odessa e Mykolaiv prova che lo Stato terrorista russo vuole mettere in pericolo la vita di 400 milioni di persone in vari Paesi che dipendono dalle esportazioni alimentari ucraine". Lo scrive su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andry Yermak in riferimento al bombardamento della notte che ha danneggiato infrastrutture portuali a Odessa, dove vengono caricate le navi per l'esportazione di grano. "Il mondo deve capire che l'obiettivo della Russia è quello di affamare e uccidere le persone. Hanno bisogno di ondate di rifugiati. È così che vogliono indebolire l'Occidente".



