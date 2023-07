Gb: diventa legge la controversa stretta Tory sui migranti

Diventa legge nel Regno Unito la contestatissima stretta dell'Illegal Migration Bill, iniziativa promossa dal governo conservatore di Rishi Sunak con l'intenzione dichiarata di contrastare l'immigrazione illegale e scoraggiare in particolare gli sbarchi dei "piccoli scafi" gestiti da gang di trafficanti attraverso la Manica: sbarchi impennatisi a livelli record nel 2022, a dispetto delle ripetute promesse Tory di un giro di vite post Brexit sul fronte del controllo dei confini.

L'iter del provvedimento si è chiuso nella notte di fronte alla riottosa Camera dei Lord, che ha ceduto infine su 5 emendamenti correttivi dopo essersi vista già respingere in precedenza un'altra ventina di modifiche concepite per alleggerire il testo ad opera della Camera dei Comuni: dove l'esecutivo può contare su una maggioranza blindata e a cui per prassi spetta - in quanto unica assemblea elettiva di Westminster - l'ultima parola nel ping pong parlamentare delle leggi britanniche. Ora non resta che il passaggio del Royal Assent, ossia la controfirma del re in veste di capo dello Stato, automatico e scontato nonostante le critiche espresse a suo tempo in privato secondo i media dallo stesso attuale sovrano, Carlo III, pochi mesi prima dell'ascesa al trono.





