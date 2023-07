Bbc, 'molestie all'ordine del giorno al McDonald's in Gran Bretagna'

Aggressioni sessuali, molestie, razzismo e bullismo: è questo, secondo quanto emerge da un'inchiesta della Bbc, l'ambiente in cui sono costretti a lavorare i dipendenti di McDonald's nel Regno Unito. L'emittente tv britannica dedica oggi un lungo articolo all'inchiesta che ha coinvolto oltre 100 tra dipendenti ed ex dipendenti della catena di fast-food statunitense.

L'ente britannico per la tutela dell'uguaglianza ha dichiarato di essere "preoccupato" per le scoperte della Bbc e ha deciso di lanciare una nuova linea diretta via email. Da parte sua, McDonald's ha dichiarato di aver "fallito" e si è "profondamente scusata", aggiungendo che tutti i dipendenti meritano di lavorare in un luogo sicuro, rispettoso e inclusivo.

Dall'inchiesta è emerso che i dipendenti, alcuni dei quali di appena 17 anni, vengono palpeggiati e molestati quasi di routine, scrive l'emittente. Nel complesso, sono stati intervistati oltre 100 dipendenti: 31 hanno denunciato aggressioni sessuali, 78 di loro hanno raccontato di molestie sessuali, 18 di episodi di razzismo e sei di omofobia.



