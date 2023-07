Sparatoria in Georgia, 4 morti. Il killer è in fuga

Quattro persone sono morte in una sparatoria a Hampton, in Georgia, sabato mattina. Lo riferisce la Cnn. Il killer è in fuga e la polizia ha avvertito la popolazione locale di evitare tutta la zona attorno alla cittadina a sud di Atlanta.



L'uomo è "armato e pericoloso", ha detto la polizia che ha anche offerto una ricompensa di 10.000 dollari per qualsiasi informazione che porti al suo arresto. Le vittime sono tre uomini e una donna, adulti. Il killer si chiama Andre Longmore e ha 40 anni. Ancora non è chiaro il movente della sparatoria, la polizia ha solo rivelato che i quattro omicidi sono avvenuti in luoghi diversi e il killer è residente nella città.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA