Morto un altro dei ghepardi trasferiti in India dall'Africa

Tejas, un ghepardo maschio è morto nel Parco Nazionale di Kuno, nello stato indiano del Madhya Pradesh, facendo salire a sette il totale dei ghepardi non sopravvissuti al trasferimento dall'Africa.

Secondo un rappresentante del Kuno National Park la morte sarebbe da attribuire ad un combattimento: il felino è stato trovato senza vita e pieno di ferite.

Il programma di ripopolamento dei ghepardi, dichiarati estinti in India nel 1952, è stato avviato lo scorso settembre con il trasferimento dei primi otto dalla Namibia, seguiti da altri dodici, arrivati in febbraio dal Sudafrica. Il programma di ripopolamento è stato lanciato dal premier Modi con grande enfasi.

Gli esperti si sono divisi tra l'entusiasmo e i dubbi di chi ha previsto rischi di diventare prede di animali più feroci e di non avere sufficienti prede da cacciare. In maggio, la Corte Suprema ha espresso preoccupazione sulle morti dei ghepardi e ha chiesto al governo di considerare l'ipotesi di spostare i felini in una collocazione diversa.



