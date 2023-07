Allerta a Delhi, il fiume Jamuna rischia di esondare

A seguito delle piogge monsoniche di particolare intensità, La Jamuna, il fiume che scorre sul lato orientale di New Delhi, ha raggiunto oggi i 208 metri di altezza, superando il record storico dei 207 toccati nel 1978, e inondando estese aree accanto alle due rive.

Il governatore Arvind Kejriwal ha presieduto una riunione del comitato di emergenza, mentre la Polizia ha proibito di stazionare o avvicinarsi alle zone sommerse, dalle quali erano già state evacuate nei giorni scorsi alcune decine di migliaia di residenti.

Kejriwal ha indirizzato al ministro degli Interni Amit Shah una lettera con la richiesta di attivarsi perché venga rallentato il deflusso delle acque della diga di Hathinikund, nello stato confinante dell'Haryana, un centinaio chilometri a nord della capitale. "Delhi ospiterà ai primi settembre la riunione del leader del G20", ha argomentato il governatore, "e sarebbe disdicevole accoglierli in una metropoli alluvionata". Secondo gli ufficiali della Central Water Commission il livello del fiume è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni, non solo per l'aumentato afflusso dalla diga, ma anche perché, nello stato più a nord dell'Uttarakhand, da dove il fiume proviene, sono previste ancora piogge incessanti.

Delhi ha subito varie inondazioni nel secolo scorso, nel 1924, nel 1977 e 1978, e nel 1995; nei Duemila gli anni con i maggiori problemi sono stati il 2010 e il 2013.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA