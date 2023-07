Usa, Nato definirà percorso adesione Kiev senza calendario

(ANSA) - VILNIUS, 11 LUG - La Casa Bianca ha reso noto che la vertice di Vilnius la Nato definirà un "percorso" per l'adesione dell'Ucraina, ma senza un "calendario". La Nato definirà un percorso di riforme per l'Ucraina, in modo che possa entrare a far parte dell'Alleanza, ma senza fornire un "calendario", ha dichiarato questa mattina il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Verrà elaborato un "percorso di riforme per l'Ucraina", ma "non posso indicare un calendario", ha detto Sullivan ai giornalisti a Vilnius, confermando anche che il Presidente Joe Biden incontrerà domani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (ANSA).