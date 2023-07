Restauro Notre Dame, le capriate arrivate via Senna

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Proseguono i lavori di restauro della cattedrale di Notre Dame a Parigi gravemente danneggiata da un imponente incendio che Il 15 aprile 2019 ha causato il collasso del tetto. Oggi le nuove capriate, elemento architettonico in legno che sorregge la copertura della chiesa, sono arrivate nel cantiere di Notre Dame via Senna. Il trasporto fluviale, è spiegato in un messaggio ritwittato dal sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, emette emissioni di carbonio 5 volte inferiore al trasporto su strada. Si tratta, si sottolinea nel tweet, "di una grande necessità ecologica che continueremo a sviluppare".

