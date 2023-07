Nuove proteste in Israele contro la riforma della giustizia

Decine di fermi, strade bloccate, manifestazioni, cariche della polizia e scontri: non si ferma la protesta nazionale del 'Giorno di resistenza' indetta contro la riforma giudiziaria del governo dei Benyamin Netanyahu. I luoghi principali finora sono stati Tel Aviv, Haifa, Gerusalemme ma analoghe dimostrazioni si sono svolte in altri luoghi del Paese.



Lunedì notte la Knesset ha approvato in prima lettura (su 3) la modifica della 'clausola di ragionevolezza' che limita le capacità della Corte Suprema di intervenire, in determinati casi, su provvedimenti del governo, di singoli ministri e altri funzionari eletti. La 'clausola di ragionevolezza' è considerata dall'opposizione uno dei punti principali della riforma giudiziaria. "Lo spettacolo dell'orrore della notte scorsa alla Knesset - è stato denunciato - è servito come un duro promemoria del momento critico in cui ci troviamo. Di fronte a una coalizione dittatoriale, solo il popolo può salvare Israele".

La centrale sindacale Histadrut è allarmata dalla riforma giudiziaria del governo, ma spera ancora che il premier Benyamin Netanyahu abbia la capacità di fermarsi tempestivamente. "Faccio appello al premier. - ha detto oggi il segretario generale, Arnon Ben David - La palla è nel tuo campo. Dove vuoi trascinare Israele? Quale memoria lascerai dietro di te? Ferma al più presto questo folle caos". Ben David ha ricordato che la Histadrut si è già unita a marzo alle proteste contro la riforma giudiziaria intrapresa dal governo Netanyahu. "La mia 'linea rossa' - ha spiegato - è rappresentata dalla composizione della Commissione per la scelta dei giudici della Corte Suprema", che a suo parere non deve essere modificata. Riferendosi a pressioni dalla base di fermare già oggi tutte le attività in seguito alla approvazione in prima lettura alla Knesset di un primo tassello della riforma giudiziaria, Ben David ha ricordato che "fermare il mercato non è un gioco da ragazzi". "Ma seguo di continuo gli sviluppi della situazione ed un giorno - ha avvertito - potremmo davvero decidere di fare ricorso alla forza della Histadrut"

