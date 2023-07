Nepal, sei morti nell'incidente di un elicottero turistico

(ANSA) - KATHMANDU, 11 LUG - Sei persone sono morte nell'incidente di un elicottero turistico in Nepal, rendono noto le autorità. L'elicottero era stato dato per scomparso in precedenza dalla compagnia, a bordo c'erano cinque turisti messicani e il pilota nepalese. Il velivolo della Manang Air era decollato da Surke, vicino a Lukla, nella regione dell'Everest, con destinazione la capitale nepalese Kathmandu, ma il contatto è stato perso dieci minuti dopo la partenza. (ANSA).