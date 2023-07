Francia in ansia, da 3 giorni nessuna traccia del piccolo Emile

Proseguono ma saranno più "mirate" le ricerche del piccolo Emile, 2 anni, scomparso mentre si trovava dai nonni in un piccolo villaggio di montagna al Vernet, sulle Alpi francesi dell'Alta Provenza.

"Le ricerche proseguono ma adotteremo il dispositivo per renderle più mirate e selettive", ha spiegato il prefetto, Marc Chappuis, dopo 48 ore di battute sul territorio del villaggio di 125 abitanti a nord di Digne-les-Bains. "In concreto - ha precisato - sospendiamo le battute e dispieghiamo mezzi specializzati alla ricerca di tracce e indizi". La zona è stata perlustrata da decine e decine di gendarmi, aiutati da volontari e appoggiate da un elicottero e da unità cinofile, in un perimetro di 5 chilometri attorno al podere che si trova nella zona alta del Vernet, abitata da 25 persone, dove il bambino è scomparso dal controllo dei nonni. "In 48 ore - ha spiegato il prefetto - il bambino sarebbe stato trovato all'interno di questo perimetro". A partire da oggi, la zona sarà "transennata a tutte le persone che non vi abitano". Per il procuratore, Remy Avon, "tutte le ipotesi restano in piedi, nessuna è privilegiata e nessuna è esclusa". Molti i testimoni ascoltati, ma nessun segnale è emerso per spiegare la scomparsa di Emile, che era appena arrivato dai nonni materni per le vacanze. L'ultima volta è stato avvistato da due vicini alle 17 e 15, era da solo in una stradina della zona vicina alla casa dei nonni.