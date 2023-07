Boris Johnson di nuovo papà, è nato Frank Alfred Odysseus

(ANSA) - LONDRA, 11 LUG - Si allarga ancora la famiglia di Boris Johnson. Deluso dalla politica, dopo le dimissioni anticipate da premier e leader Tory dell'estate scorsa e quelle obbligate da deputato date di recente per sottrarsi alla condanna del Parlamento per le bugie attribuitegli nell'ambito del cosiddetto scandalo Partygate, l'ex primo ministro di Sua Maestà continua a trovare consolazioni in famiglia: come testimonia in queste ore l'atteso annuncio della nascita di un altro figlio, il terzo avuto con l'attuale moglie Carrie, che ha dato alla luce un bel maschietto.

Il bimbo è nato il 5 luglio scorso, come si legge in un messaggio diffuso solo oggi sui social media dalla stessa Carrie Johnson. E si chiama Frank Alfred Odysseus, nel rispetto del richiamo eccentrico a nomi anche fuori dal comune dati in passato ad altri figli da BoJo, laureato in gioventù in studi classici a Oxford.

Carrie e Boris hanno avuto altri due bambini nati durante i tre anni di mandato a Downing Street dell'ex premier: Wilfred prima e Romy poi. "Siamo tutti incantati", ha scritto l'ex first lady nell'annunciare il lieto evento via Instagram.

In totale per Boris Johnson, noto per la vita personale tumultuosa, si tratta dell'ottavo figlio riconosciuto.

L'artefice della Brexit - tornato a fare il giornalista dopo la firma di un contratto d'oro da commentatore col Daily Mail seguita all'uscita dalla politica - ha infatti alle spalle tre matrimoni e un imprecisato numero di relazioni avute sia negli anni dei suoi esordi giornalistici giovanili, sia da sindaco di Londra, sia da deputato o membro del governo britannico nell'ambito di una carriera culminata con gli incarichi di ministro degli Esteri prima e di premier poi. Con la seconda moglie, Marina Wheeler, avvocato con cui ha sperimentato l'unione più lunga, durata circa 25 anni, ha avuto 4 figli (ora tutti adulti). Mentre un altro gli è nato nel 2009 da un'avventura extraconiugale con l'esperta d'arte Helen Macintyre, ma è stato riconosciuto solo nel 2013. (ANSA).