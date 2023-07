Al via il vertice Nato a Vilnius. Gli Usa: "Il summit definirà il percorso di adesione Kiev senza un calendario"

Al via oggi a Vilnius il vertice Nato, presente anche la premier Giorgia Meloni. La Casa Bianca ha reso noto che la vertice di Vilnius la Nato definirà un "percorso" per l'adesione dell'Ucraina, ma senza un "calendario". Gli Stati Uniti "invieranno un segnale positivo" in tal senso, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan, aggiungendo che al vertice verrà concordato un nuovo pacchetto di aiuti Nato per l'Ucraina, come riferisce il Guardian.

Agenzia ANSA La Nato accorcia i tempi per l'adesione dell'Ucraina - Politica Gli alleati hanno deciso di eliminare il Map per l'Ucraina - ovvero il Membership Action Plan, il percorso di riforme necessario per entrare nella Nato - quando verrà il momento per Kiev di far parte del Patto Atlantico. (ANSA)

"Sono felice di annunciare che il presidente Erdogan ha concordato di concedere l'ingresso della Svezia nella Nato il prima possibile". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine dell'incontro trilaterale con i leader di Svezia e Turchia.

"Siamo stati in grado di riconciliare le preoccupazioni della Turchia e della Svezia, ora abbiamo nel testo concordato fatti passi avanti su come implementare la lotta al terrorismo, lavorare insieme come alleati e far sì che le restrizioni sull'export delle armi da Stoccolma ad Ankara siano rimosse", ha detto Stoltenberg.

Alla Nato verrà creato un Coordinatore speciale per la lotta contro il terrorismo, ha notato il segretario generale. "Oggi è giorno storico. Abbiamo un chiaro impegno da parte di Ankara di presentare la ratificazione della Svezia al Parlamento il primo possibile e di lavorare perché la ratificazione avvenga il prima possibile. Ma non è mio compito dare dei tempi su quanto tempo ci vorrà, dobbiamo rispettare i tempi del Parlamento turco", ha aggiunto. Budapest ora resta l'altro paese a dover dare luce verde. "Credo che il problema dell'Ungheria verrà risolto", ha notato.

Joe Biden incontrerà mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferisce un funzionario informato alla Cnn.

"Non sta alla Nato commentare il processo di ingresso della Turchia nell'Ue ma la Svezia ha concordato, come membro dell'Ue, di sostenere il rinvigorimento del processo di ingresso di Ankara", ha spiegato ancora Stoltenberg.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023

Il presidente Usa, Joe Biden, ha espresso apprezzamento per l'accordo tra la Svezia e la Turchia. "Accolgo con favore la dichiarazione rilasciata questa sera dalla Turchia, dalla Svezia e dal Segretario generale della Nato, sull'impegno del presidente Erdogan a dare il via libera all'adesione di Stoccolma", scrive in una nota Biden, aggiungendo: "Sono pronto a collaborare con il presidente turco e il suo Paese per rafforzare la difesa nell'area euro-atlantica. Non vedo l'ora di dare il benvenuto al Primo Ministro Kristersson e alla Svezia come nostro 32° alleato nella Nato". iI presidente americano ha ringraziato Stoltenberg "per la sua ferma leadership".

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parla di "una tappa storica a Vilnius. Accolgo con favore l'importante passo che la Turchia ha promesso di compiere, per ratificare l'adesione della Svezia alla Nato".

Il premier svedese Ulf Kristersson si è detto "contento che abbiamo fatto un grande passo in avanti verso la ratifica della Svezia nella Nato. Da parte nostra ci impegniamo a rispettare il memorandum firmato a Madrid e intraprenderemo una nuova collaborazione bilaterale di sicurezza per continuare a combattere la criminalità organizzata e il terrorismo" ha aggiunto, specificando che la collaborazione bilaterale continuerà "ad alti livelli" tra i ministri dei due Paesi.