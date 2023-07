Alla vigilia del vertice della Nato di Vilnius, il presidente Volodymyr Zelensky chiede un "segnale chiaro" sull'adesione dell'Ucraina all'Allaenza atlantica.

"L'Ucraina merita di far parte dell'Alleanza. Non ora, perché ora c'è la guerra, ma abbiamo bisogno di un segnale chiaro e questo segnale è necessario già adesso", ha detto Zelensky in un videomessaggio su Telegram.