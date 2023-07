Stoltenberg: "Trovato l'accordo, la Svezia presto nella Nato"

"Sono felice di annunciare che il presidente Erdogan ha concordato di concedere l'ingresso della Svezia nella Nato il prima possibile". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine dell'incontro trilaterale con i leader di Svezia e Turchia.

"Siamo stati in grado di riconciliare le preoccupazioni della Turchia e della Svezia, ora abbiamo nel testo concordato fatti passi avanti su come implementare la lotta al terrorismo, lavorare insieme come alleati e far sì che le restrizioni sull'export delle armi da Stoccolma ad Ankara siano rimosse", ha detto Stoltenberg.

Alla Nato verrà creato un Coordinatore speciale per la lotta contro il terrorismo, ha notato il segretario generale. "Oggi è giorno storico. Abbiamo un chiaro impegno da parte di Ankara di presentare la ratificazione della Svezia al Parlamento il primo possibile e di lavorare perché la ratificazione avvenga il prima possibile. Ma non è mio compito dare dei tempi su quanto tempo ci vorrà, dobbiamo rispettare i tempi del Parlamento turco", ha aggiunto. Budapest ora resta l'altro paese a dover dare luce verde. "Credo che il problema dell'Ungheria verrà risolto", ha notato.

Agenzia ANSA Zelensky: "La Nato dia un segnale chiaro sull'adesione di Kiev" - Mondo Alla vigilia del vertice della Nato di Vilnius, il presidente Volodymyr Zelensky chiede un "segnale chiaro" sull'adesione dell'Ucraina all'Allaenza atlantica. "L'Ucraina merita di far parte dell'Alleanza. (ANSA)