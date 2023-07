Siria: otto morti in due esplosioni di autobomba nel nord

(ANSA) - BEIRUT, 10 LUG - Almeno otto persone, tra cui tre bambini, sono rimaste uccise in due esplosioni di autobomba nel nord della Siria, secondo quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh).

Una delle esplosioni ha colpito un'officina di riparazione auto a Shawa, un villaggio vicino al confine turco sotto il controllo dei combattenti filo-Ankara, hanno riferito i residenti all'Afp. Cinque civili, tra cui tre bambini, sono stati uccisi e altre dieci persone sono rimaste ferite in questo attacco, ha detto l'Osdh, una ong con sede nel Regno Unito e con una vasta rete di fonti in Siria.

Le aree controllate dalla Turchia e dai gruppi affiliati nel nord della Siria sono spesso teatro di omicidi mirati, bombardamenti e scontri tra gruppi armati. Nel secondo episodio, un ordigno esplosivo piazzato in un veicolo ha ucciso tre militanti delle Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda nella città di Manbij, secondo l'Osservatorio. Manbij è un'ex roccaforte dell'Isis, ora controllata da un consiglio militare affiliato alle Sdf. Gli attacchi non sono stati rivendicati.

(ANSA).