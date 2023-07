Kiev, 'le nostre forze in netta avanzata a sud di Bakhmut'

Esplosioni sono state segnalate nella notte nella città ucraina meridionale di Mykolaiv, capoluogo dell'omonima regione. Lo riportano i media locali aggiungendo che l'allarme antiaereo è scattato anche negli oblast di Kharkiv, Donetsk e Kherson. Il governatore della regione di Mykolaiv, Vitaliy Kim, ha detto su Telegram che la città è stata bersagliata da missili a lungo raggio S-300 russi. Non sono state segnalate vittime e al momento non si conosce l'entità dei danni causati dall'attacco.

Le truppe ucraine registrano una "netta avanzata" sul fianco sud della città di Bakhmut, nell'est del Paese: lo ha reso noto su Telegram la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar.

"Nella direzione di Bakhmut, il nemico è sulla difensiva. C'è una netta avanzata delle nostre truppe sul fianco meridionale. Sul fianco nord non ci sono cambiamenti di posizione", ha scritto Malyar.

Le forze russe hanno attaccato nelle ultime ora il distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Sergiy Lysak. Per il momento non si registrano vittime e "l'entità dei danni causati dai proiettili russi è ancora in fase di chiarimento", ha aggiunto l'alto funzionario precisando che ieri sera è stata attaccata la comunità di Marganets e durante la notte è stata presa di mira con l'artiglieria pesante la città di Nikopol.



Zelensky ad Abc News, sostengo Usa sia bipartisan. 'Arriveremo in Crimea. Segnali di nuova rivolta in Russia' In un'intervista rilasciata a Martha Raddatz di Abc News, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che gli aiuti statunitensi a Kiev devono rimanere una priorità politica nonostante i "segnali pericolosi" di alcuni politici Usa. "E' importante per noi preservare il sostegno bipartisan all'Ucraina", ha sottolineato Zelensky. Per quanto riguarda la controffensiva di Kiev, il presidente ucraino ha dichiarato di non sentirsi sotto pressione per accelerarne il ritmo: "Oggi l'iniziativa è dalla nostra parte", ha detto. Zelensky non ha quindi smentito le notizie secondo cui un obiettivo chiave della controffensiva ucraina sia di raggiungere il confine con la Crimea e spingere il presidente russo Vladimir Putin a negoziati. Una volta che le forze ucraine raggiungeranno quel punto "è molto probabile che Putin sarà costretto a cercare il dialogo con il mondo civile", ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha detto che la rivolta della Wagner ha rivelato la debolezza del dittatore russo.

"Ci sono segnali che potrebbe esserci un altro ammutinamento in Russia, una rivoluzione", ha affermato Zelensky. In merito al prossimo vertice Nato, il presidente ucraino ha espresso la speranza che da Vilnius possano arrivare concrete garanzie di sicurezza per Kiev. "Siamo un Paese rispettato, che sta davvero lottando per i valori umani, per i diritti umani, per la libertà e per la democrazia", ha sottolineato Zelensky.

Medvedev minaccia di colpire centrali nucleari nell'est Europa Mosca potrebbe colpire impianti nucleari nell'Europa orientale se fosse confermato un tentativo d'attacco alla centrale russa di Smolensk con missili Nato, ha minacciato ieri sera il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. "Se verrà confermato un tentativo d'attacco alla centrale nucleare di Smolensk con missili Nato, sarà necessario esaminare uno scenario d'attacco simultaneo della Russia alle centrali ucraine di Pivdennoukrainski, Rivne e Khmelnytskyi, nonché a impianti nucleari nell'Europa dell'Est: non c'è nulla di imbarazzante al riguardo", ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram. Secondo diversi canali social filorussi, truppe ucraine avrebbero cercato di organizzare un attacco missilistico alla centrale nucleare di Smolensk. Già ieri la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha evocato un incidente nucleare, affermando su Telegram che i leader della Nato dovrebbero discutere della centrale di Zaporizhzhia e non di nuove armi all'Ucraina. "Dopotutto, la stragrande maggioranza dei membri dell'Alleanza si troverà nella zona d'impatto diretto se dovesse accadere qualcosa nello stabilimento", ha scritto la Zakharova.