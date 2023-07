El Salvador, Bukele ufficializza sua candidatura a elezioni

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha ufficializzato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni del prossimo anno, anche se la legalità di un secondo mandato consecutivo nel Paese è in dubbio. Ieri il partito conservatore Nuevas Ideas (NI) ha svolto virtualmente le sue elezioni interne con Bukele come unico candidato. Nuevas Ideas "rende ufficiale che il vincitore della candidatura presidenziale per la Repubblica di El Salvador è il signor Nayib Armando Bukele Ortez", ha dichiarato alla stampa Karen González, presidente della Commissione elettorale del partito. Bukele, 41 anni, aveva annunciato la volontà di candidarsi già lo scorso settembre, dopo che la Corte suprema aveva emesso una risoluzione che consente la rielezione presidenziale. La sentenza ha tuttavia suscitato polemiche sulla legalità della misura. Nonostante il suo governo sia accompagnato da alti livelli di popolarità, costruiti principalmente attorno alle sue politiche per la sicurezza, organismi internazionali, tra cui la stessa Onu, mettono in dubbio i suoi metodi, ritenendo che violino i diritti umani. (ANSA).