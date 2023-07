Biden arrivato a Londra, oggi vedrà re Carlo e Sunak

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atterrato in Gran Bretagna dove, in mattinata, incontrerà il primo ministro britannico Rishi Sunak e il re Carlo III prima di proseguire per la Lituania per un vertice della NATO.

L'Air Force One è atterrato all'aeroporto di Stansted a nord di Londra, ha riferito un giornalista dell'AFP. (ANSA).