Spara a caso da uno scooter a New York, un morto e tre feriti

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Shock a New York dove un 25enne, in sella ad un motorino, ha sparato colpendo a caso i passati con un bilancio di un 87enne morto e almeno altre tre persone ferite. Lo riportano i media americani.

L'uomo armato - scrive Abc - è ora in custodia della polizia mentre lo scooter illegale è stato recuperato, così come un'arma da fuoco.

"Il video mostra che non sta prendendo di mira nessuno, non sta seguendo nessuno mentre guida il suo scooter, sta sparando a caso alle persone", ha detto una fonte della polizia.

L'uomo armato di 25 anni, il cui nome non è stato rilasciato dalle autorità, ha iniziato la sua furia intorno alle 11 a Brooklyn dove ha colpito un ragazzo di 21 anni alla spalla sinistra, ha detto in una conferenza stampa Joseph Kenny, assistente capo dell'ufficio investigativo, secondo quanto riporta il New York Times. (ANSA).