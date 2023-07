Yellen: 'Usa e Cina devono dialogare su pratiche economiche'

Usa e Cina devono comunicare "direttamente" quando hanno dubbi sulle reciproche pratiche economiche: il segretario al Tesoro americano Janet Yellen, incontrando a Pechino il vice premier He Lifeng, ha osservato che, "nonostante le recenti tensioni, abbiamo stabilito un record per il commercio bilaterale nel 2022. Questo suggerisce che c'è ampio spazio per le nostre aziende nel commercio e negli investimenti". Yellen ha visto He, figura chiave nelle questioni economiche cinesi, presso la Diaoyutai State Guesthouse, nel penultimo giorno della sua visita di quattro giorni in Cina finalizzata a stabilizzare le relazioni bilaterali.