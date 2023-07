Nipote di Piazzolla scopre le sue radici in Puglia

(ANSA) - BUENOS AIRES, 08 LUG - Decidendo di abbandonare il porto pugliese di Trani per emigrare a Mar del Plata, in Argentina, il pescatore Pantaleone Piazzolla nel 19/o secolo non poteva certo immaginare che suo nipote Astor sarebbe diventato un musicista 'rivoluzionario' del tango. E neppure che il nipote di Astor, Daniel detto 'Pipi', un giorno sarebbe arrivato fino a Trani per scoprire la terra da cui lui era partito.

"Appena ho messo piede in questa cittadina - ha dichiarato 'Pipi' Piazzolla, anche lui musicista e fiammante testimonial del progetto 'Turismo delle radici' sviluppato dall'Enit - ho visto il mare Adriatico e ho capito il senso profondo delle scelte fatte dal mio bisnonno che emigrò dalla Puglia all'Argentina".

Batterista del complesso musicale Escalandrum, il nipote di Astor ha avuto l'incarico di pre-inaugurare l'edizione 2023 del 'Trani International Tango Festival', che ufficialmente comincia il 12 luglio. "Sono entusiasta di questa iniziativa - ha commentato - e farò quello che posso per contribuire alla trasformazione di Trani in una capitale imprescindibile del tango a livello mondiale" "Quello che sto vivendo è molto emozionante", ha detto Pipi Piazzolla per telefono all'ANSA, perché mi ritrovo per la prima volta a confronto con le mie radici, con il luogo da cui proviene la mia famiglia. Il mio trisnonno è nato qui. E' qualcosa che mi dà i brividi. Sono molto felice".

Grazie al progetto di sviluppo del 'Turismo delle radici', promosso dal governo italiano e sviluppato dall'Enit, Pipi Piazzolla ha potuto visitare varie località della Puglia, fra cui Bari, Polignano a Mare, Alberobello, Ostuni, frequentando corsi di cucina e musica locale, fino ad arrivare alla tappa finale di Trani.

"Astor è un genio conosciuto a livello internazionale - ha commentato all'ANSA da parte sua Veronica Morello, coordinatrice dell'Enit a Buenos Aires - e questa iniziativa del viaggio del nipote alla scoperta delle sue origini italiane è molto rilevante perché promuove il turismo delle radici, una destinazione bellissima come la Puglia e un festival di tango italiano, argomenti di grande interesse per il mercato argentino." (ANSA).