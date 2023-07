La Francia vieta il corteo in memoria di Traoré

(ANSA-AFP) - ROMA, 08 LUG - E' atteso in mattinata un ordine della prefettura di Parigi per vietare il raduno previsto in Place de la République per il settimo anniversario della morte di Adama Traoré, deceduto durante il suo arresto nel 2016. Lo riferisce il quartier generale della polizia. Assa Traoré, sorella di Adama e protagonista della lotta contro la violenza della polizia, ha detto ieri che sarebbe stata presente "sabato alle 15:00 in Place de la République", dopo il divieto di una marcia commemorativa a Persan e Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), nell'ambito delle misure prese dalla Francia dopo le proteste scoppiate per la morte di Nahel a Nanterre.

Oggi in diverse città della Francia sono state comunque indette marce cittadine di 'lutto e rabbia' contro la violenza della polizia dopo i fatti di Nanterre. (ANSA-AFP).